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Ali Babacan'dan Berat Albayrak yorumu: Hazine'nin borcunu ikiye katlayıp ortadan kayboldular

Babacan, partisinin 1. Olağan Bingöl İl Kongresi'nde konuştu

15 Kasım 2020 16:38

Partisinin 1. Olağan Bingöl İl Kongresi'nde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın göreve geldiği günden bu yana Hazine'nin borcunu ikiye katladığını söyledi. 

2018'de Hazine'nin borcunun 970 milyar TL olduğunu, şimdiki borcun ise 1 trilyon 863 milyar olduğunu belirten Babacan, "2 yılda devletin borcunu ikiye katlayıp ortadan kayboldular" dedi. 

Babacan ayrıca Albayrak'ın devir teslim töreni yapmamasına da tepki gösterdi. 

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