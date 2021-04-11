Ali Babacan’a elindeki ödenmeyen çeki gösteren esnaf böyle isyan etti: "Gerçekten çok bunaldık"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a elinde ödeyemediği çek ile dert yanan bir esnaf, "Elimdeki çek ödenmedi, şu an bunun peşinde geziyorum. Gerçekten çok bunaldık. Esnaf olarak çok sıkıntılar yaşıyoruz, anlatamıyoruz" dedi.

Borçlarını çevirmekte büyük zorluklar yaşadıklarını dile getiren ve toptancılıkla uğraşan esnaflardan biri, Ticaret Kanunu Yasası'nın yeniden ele alınmasını istedi.

"Elimdeki çek ödenmedi, şu an bunun peşinde geziyorum. Gerçekten çok bunaldık. Esnaf olarak çok sıkıntılar yaşıyoruz, anlatamıyoruz" diyen esnafa bir başka vatandaş da siyasetteki gerilim ve kutuplaşma eleştirisiyle katıldı.

Babacan, eski siyaset yaklaşımının Türkiye'nin sorunlarına çözüm olmadığını ifade etti.

Babacan, DEVA Partisi ile farklı görüşten insanların aynı çatı altında birleştiği yeni bir siyasi kimlik oluşturduklarını kaydetti ve şunları söyledi;

"DEVA Partisi'nde yepyeni bir yapı kuruyoruz şu anda. Çünkü eski siyaset anlayışı Türkiye'nin derdine derman değil. Yepyeni bir siyasi kimlik oluşturuyoruz. Teşkilatımız Türkiye’nin her yerinde farklı görüşlerden arkadaşlarımızdan oluşuyor.

Dürüst ve işin ehli olan insanları aynı çatı altında topluyoruz. Bizim için önemli olan insanların sağcı mı solcu mu olduğu değil. Aksi halde, eski kodlarla bu ülke daha çok parçalanır."