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Milli Görüş lideri Asiltürk: Erdoğan beni 'abi' diye bilir; çalışmalarımdan dolayı bize hiçbir parti kötü davranmıyor

Saadet'li Ali Aktaş: Bu tamamen hayal ürünü bir yaklaşım

03 Mart 2021 20:01

T24 Video Haber Merkezi

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk katıldığı televizyon programında "Erdoğan beni 'abi' diye bilir. Şu anda bize hiçbir parti kötü davranmıyor; o da benim çalışmalarımdan dolayı geliyor" dedi.

Asiltürk, söz konusu yayında şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Cumhurbaşkanına huzurunuzda teşekkür ediyorum"

"Sayın Cumhurbaşkanına huzurunuzda teşekkür ediyorum. Kendisi mezun olduğu zaman genç bir kardeşinizken ben belli makamlarda idim. Devamlı 'abi' bilir. Beni ziyarete geldikten sonra bütün bunların hepsinin önlenmesi için elinden gelen her şeyi yaptı. Bizim şimdi tutup da hepimizin şikayet ettiği bu çatışmayı ortadan kaldıran insanlara 'geçmişte şöyle, geçmişte böyle' dememiz akıl ve mantıkla bağdaşmaz."

"Şu anda bize hiçbir parti kötü davranmıyor; o da benim çalışmalarımdan dolayı geliyor"

"Biz günü yaşıyoruz, bugünü yaşıyoruz. Dün geçti, bundan bir sene önce de bitti. Şimdi bugünü yaşayacağız. Bugün hepimiz birbirimize iyi davranacağız. Şu anda bize hiçbir parti kötü davranmıyor. O da benim çalışmalarımdan dolayı geliyor. Bu kadar gayret gösterdiğimi de herkes biliyor. Erbakan'ı Anma Ve Anlama toplantısında diğer partilerin konuşmacıları samimi olarak elimi sıkarak teşekkür ederek yanımıza geldiler. Kimsenin aleyhinde bir şey söylemiyorum. Buna ihtiyacımız var. Bazı siyasiler buna uymuyorlar, yanlış yapıyorlar."

"Asiltürk'ün kalbi Tayyip Erdoğan'a iyice meyletmiş durumda"

Saadet'ten Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Ali Aktaş da Asiltürk'e tepki gösterdiği Twitter paylaşımında "Oğuzhan Asiltürk'ün kalbi Tayyip Erdoğan'a iyice meyletmiş durumda. Bir de 'Şu anda bize hiçbir parti kötü davranmıyor o da benim çalışmalarım sayesinde' diyor ki bu tamamen hayal ürünü bir yaklaşım. Saadet bugün itibar görüyorsa Temel Karamollaoğlu ve siyaseti sayesindedir" diye yazdı. 

 

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