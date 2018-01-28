Aleyna Tilki: Ben kimi istersem o olacak

Eğitim için gittiği ABD'den dönen Aleyna Tilki, düet çalışmaları hakkında, "Ben kimi istersem o olacak” ifadelerini kullandı. Bir süredir eğitim için ABD'de bulunan Aleyna Tilki, İstanbul'a döndü. Aranjör Emrah Karaduman'ın havaalanında karşıladığı Tilki, birçok şehir gezdiğini ve Los Angeles'ı sevdiğini belirtti. Tilki, “İngilizcem kötüydü, onu geliştiriyorum. Bir yandan da müzik yapıyorum. Hollywood bana ilham veriyor, birçok ırktan ve cinsten insan var” şeklinde konuştu. ‘Yalnız Çiçek' parçasına klip çekeceğini belirten Tilki, “Her yaptığım ters köşe. Türkiye Aleyna'yı daha tanımıyor. Popüler kültürden uzak bir ruhum var, inşallah bir gün bunu gösterme şansı yakalayacağım” dedi.