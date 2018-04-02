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Aleyna Tilki 18. yaş gününü hayranlarıyla kutladı

02 Nisan 2018 15:48

Genç popçu Aleyna Tilki, 18'inci yaşını Bostancı'da görsel bir şölene imza attığı konserle kutladı.Reşit olmadığı için sahneye çıkmasıyla polemik konusu olan Aleyna Tilki, 18'inci doğum günü için Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarının karşısına çıktı. Etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tilki, “Bu yıl birkaç projem var ama karşıma üniversite çıktı. Şu an ikilemdeyim. Ya okulun en iyi öğrencisi olacağım ya da sahnede en iyi olacağım” açıklamasını yaptı. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği konserde Tilki, kendi bestesi ‘Kukla'yı ilk kez okudu. İkinci yarıda sahneye özel kurulan bir sistemle uçarak gelen şarkıcı, Karadeniz ve Anadolu türküleriyle de sevenlerini şaşırttı. Farklı repertuvarıyla izleyicilerinden tam not alan Tilki, aylar öncesinden hazırlanmaya başladığı konseri için Amerika'ya giderek eğitim almıştı.

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