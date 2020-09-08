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Müge Anlı açıkladı: Aleyna Çakır'ın tırnak içlerinde erkek DNA'sı bulundu

Ümit Can Uygun tarafından dövülüp baygın halde yatarken çekilmiş görüntüleri dolaşıma girmişti

08 Eylül 2020 16:30

Cesedi erkek arkadaşı olduğu belirtilen erkek tarafından bulunan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili detayları inceleyen Müge Anlı, bugünkü canlı yayında Çakır'ın derin dokuya nüfuz edecek kadar tırnak içlerinde deri artıkları yani erkek DNA'sı bulunduğunu söyledi. 

Müge Anlı, haziran ayında şüpheli bir şekilde evinde ölü bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümünü işlemeye başladı. Kızının ölümünden sevgilisi Ümitcan Uygun'u suçlayan aile, Anlı'dan yardım istemek için canlı yayına katıldı. 

Tırnak içinde erkek DNA'SI bulundu

İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın birlikte yaşadığı belirtilen sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından ölesiye dövüldüğü ortaya çıkmıştı. İntihar ettiği süsü verildiği bilinen genç kızın ailesi kızlarının hayat dolu olduğunu ve intihar etmeyeceğini söylerken sosyal medyada dayak yediği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Aleyna Çakır'ın derin dokuya nüfuz edecek kadar tırnak içlerinde deri artıkları yani erkek DNA'sı bulundu. Kuvvetli bir mücadele sonucunda bu izlerin ortaya çıktığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

Aleyna Çakır'ın cesedini sevgilisi Ümitcan Uygun buldu. İntihar ettiği öne sürülen Aleyna Çakır'ın, sevgilisi olduğu belirtilen Ümit Can Uygun tarafından dövülüp baygın halde yatarken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada dolaşıma girmişti. Sosyal medyada birçok kişi 'Aleyna Çakır'ın ölümü intihar mı cinayet mi?' diye sormuştu.

 

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