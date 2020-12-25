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Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'a 'tehdit' soruşturması

Ümitcan Uygun hakkında, 'Tiktok' fenomeni Abdullah S.'yi tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

25 Aralık 2020 17:08

Ankara'da Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in (21) evinde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan, ardından annesi şüpheli şekilde ölen Ümitcan Uygun hakkında, 'Tiktok' fenomeni Abdullah S.'yi tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Uygun, savcıya ifade verdikten sonra adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.   

Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in ölümünün baş şüphelisi olan ve genç kadına şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan Ümitcan Uygun 2 gün önce sosyal medyada açılan bir canlı yayında TikTok fenomeni Abdullah S.'yi fenomenin "Beni de mi öldürüp intihar süsü vereceksin" sözleri üzerine tehdit etmiş ve "Seni öldüreceğim" demişti.  

TIKLAYINIZ - Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun'dan TikTok fenomenine tehdit: Seni öldüreceğim!

Ne olmuştu?

Aleyna Çakır, 3 Haziran'da 2020’de Keçiören ilçesinde evde ölü bulunmuştu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer almıştı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Günlerce televizyon programına katılan Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tutarken, Uygun'un annesi Gülay Uygun, 17 Eylül akşamı, Ankara Keçiören'de bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Çakır ve Uygun'un ölümüne ilişkin soruşturmalar sürüyor.

 

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