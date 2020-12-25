Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'a 'tehdit' soruşturması

Ankara'da Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in (21) evinde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan, ardından annesi şüpheli şekilde ölen Ümitcan Uygun hakkında, 'Tiktok' fenomeni Abdullah S.'yi tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Uygun, savcıya ifade verdikten sonra adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in ölümünün baş şüphelisi olan ve genç kadına şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan Ümitcan Uygun 2 gün önce sosyal medyada açılan bir canlı yayında TikTok fenomeni Abdullah S.'yi fenomenin "Beni de mi öldürüp intihar süsü vereceksin" sözleri üzerine tehdit etmiş ve "Seni öldüreceğim" demişti.

TIKLAYINIZ - Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun'dan TikTok fenomenine tehdit: Seni öldüreceğim!