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Aleyna Çakır'ın ölümü | 'Ümit Can Uygun tarafından tehdit edildiklerini' söyleyen Müge Anlı: İstersen yanıl da gel

"Allah seni bir daha yanıltsın"

11 Eylül 2020 16:52

Aleyna Çakır'ın ölümünü inceleyen Müge Anlı canlı yayında Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli gösterilen Ümit Can Uygun'un silah alıp ATV stüdyolarını basacağını' söylediğini belirtti. Anlı, Uygun'a "İstersen yanılda gel" diyerek cevap verdi.

ATV ekranlarında hafta içi program yapan Müge Anlı, evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın olayını işlemeye başladı. Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak gösterilen eski sevgili Ümit Can Uygun'un kendilerini tehdit ettiğini belirten Anlı, "İstersen yanıl da gel. Allah seni bir daha yanıltsın. Bir kere yanıldın kızı dövdün canlı yayın yaptın ya... Gelsene, gel, hadi gel... Yaşın da küçük sana da acıyorum. Herkesi tehdit etmeye alışmışsın" diye konuştu. 

Anlı şunları söyledi; 

"Sağda, solda arkadaşlarınız arıyor, burada konuşan herkesi tehdit ediyormuşsun. 'Programa nasıl katılabilirim, içeriye nasıl silah sokabilirim?' diye konuşmalarından bahsediyorlar. İstersen yanıl da gel. Allah seni bir daha yanıltsın. Bir kere yanıldın kızı dövdün canlı yayın yaptın ya... Gelsene, gel, hadi gel. Yaşın da küçük aslında sana da acıyorum. Herkesi tehdit etmeye alışmışsın. Oğlum öyle kadın parası yiyip tehdit edemezsin. Kadın parası yiyen adamın tehdidine kimse pabuç bırakmaz. Delikanlı olacaksın. Öyle kadınları çalıştırıp, başka adamların koynuna atıp, sonra da kıskançlık yapıp, zarflarını alıp başka kadınlarla yiyip... Bunun bu toplumdaki adı çok bellidir. Hiç kimsede saygı duymaz."

Aleyna Çakır'ı dövüp canlı yayın yapmıştı

Aleyna Çakır, 3 Haziran'da Ankara Keçiören'deki evinin salonunda yerde yüzüstü yatar halde ve boynunda bornoz kuşağı bağlı bulundu. Olayın ardından Çakır'ıncesedini bulan, erkek arkadaşı söylenen Ümitcan Uygun'un 17 Nisan'da Çakır'ı bayıltana kadar dövdükten sonra canlı yayın yaptığı ortaya çıkmıştı. 

 

 

 

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