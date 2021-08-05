Alevlere teslim olan Kemerköy Termik Santrali bölgesi görüntülendi

Muğla’da 8 gündür devam eden orman yangınlarında alevler dün gece Kemerköy Termik Santraline ulaştı. Dün gece boşaltılan bölge adeta hayalet şehre dönerken termik santrale sıçrayan yangının bilançosu sabah görüntülendi.

Jandarma tarafından geniş güvenlik önlemi alınan bölgede çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Alevlerin termik santrale sıçramasından sonra bölgeye çok sayıda itfaiye ve iş makinası sevk edilmişti. Söndürme çalışmalarında görev yapan TOMA’lar da santral bölgesinde görev almıştı. Sabah gün aydınlandığında bölgede görev yapan TOMA’lardan birinin alevler arasında kalarak tamamen yandığı görüldü.

TOMA’yı kullanan polislerin durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.