Alev Alev dizisinde kadına yönelik şiddetle mücadele mesajı: Bir kerecik olsun inanılan olmak istiyorum

Alev Alev dizisinde Cemre Kayabeyli karakterini oynayan Demet Evgar'ın repliğinde verdiği kadına yönelik şiddete karşı mücadele mesajı sosyal medyada gündem oldu.

Şule Çet cinayeti, Emine Bulut cinayeti gibi topluma mal olmuş davaları ve bu davalarda erkeklere yönelik cezai indirim uygulanan hallere de göndermede bulunulan replikte Evgar, "Taktığı kravatı, canını aldığı kadından daha değerli gören erkeklere inat istiyorum. Bir kadını haklı görmek için delil ama bir erkeği haklı bulmak için bahane arayan adalete inat istiyorum. Bir kerecik olsun inanılan olmak istiyorum" sözlerini kullandı.