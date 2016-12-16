'Alemde 1 Gece' vizyona girdi; işte fragmanı

Barış Erdoğan'ın yönettiği filmde Aydemir Akbaş, Ömer Gecü, Beyti Engin, Bülent Alkış ve Burcu Binici, Ceyda Olguner, Abidin Yerebakan, Ercan Demirel, Yılmaz Vural ve Hayat Ece Mağat gibi isimler rol aldı. Aydemir Akbaş'ın bir Kore gazisini canlandırdığı komedi türündeki filmin konusu şöyle: "Mutlu bir evliliği olan Ozan'ın karısı Elif birkaç gündür annesinin yanındadır. Ozan evde tek başınayken çocukluk arkadaşı Tolga yanında Lena ve muhabbet tellalı Fehmi'yle çıkagelir. Ozan, Tolga'yı evden kovalamaya çalışırken karşı komşusu emekli Eşref gelir. Salonda tek maç izleyen Fehmi bahis kuponuyla para kazanınca heyecandan ölür. Cesetten kurtulmak için uğraşırlarken birden kendilerini çok daha büyük bir belanın içinde bulacaklardır."