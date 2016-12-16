T24 LogoT24 Logo
Haberler

'Alemde 1 Gece' vizyona girdi; işte fragmanı

16 Aralık 2016 13:27

Barış Erdoğan'ın yönettiği filmde Aydemir Akbaş, Ömer Gecü, Beyti Engin, Bülent Alkış ve Burcu Binici, Ceyda Olguner, Abidin Yerebakan, Ercan Demirel, Yılmaz Vural ve Hayat Ece Mağat gibi isimler rol aldı. Aydemir Akbaş'ın bir Kore gazisini canlandırdığı komedi türündeki filmin konusu şöyle: "Mutlu bir evliliği olan Ozan'ın karısı Elif birkaç gündür annesinin yanındadır. Ozan evde tek başınayken çocukluk arkadaşı Tolga yanında Lena ve muhabbet tellalı Fehmi'yle çıkagelir. Ozan, Tolga'yı evden kovalamaya çalışırken karşı komşusu emekli Eşref gelir. Salonda tek maç izleyen Fehmi bahis kuponuyla para kazanınca heyecandan ölür. Cesetten kurtulmak için uğraşırlarken birden kendilerini çok daha büyük bir belanın içinde bulacaklardır."

ETİKETLER

vizyona giren filmlerSen Sağ Ben Selamet filmifragmanizlesinema16 Aralık

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ocak 2020

Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırıp dövdü, tecavüz etmeye çalıştı

Öykü Arin: Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın, donör olun, umut olun

Conor McGregor, Donald Cerrone'yi önce 40 saniyede nakavt etti sonra öptü

Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

Ciple mücevher dükkanına girip soygun yaptılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24