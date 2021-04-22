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Alçı'nın "Topçu Kışlası yapılırsa direniş çağrısı yapacak mısınız?" sorusuna İmamoğlu'ndan yanıt: İki yıldır benden kavga istiyorsunuz, ben etmiyorum

22 Nisan 2021 23:28

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gazeteci Nagehan Alçı arasındaki polemik sosyal medyanın gündemine geldi. İmamoğlu, Alçı'nın "Topçu Kışlası yapılırsa direniş çağrısı yapacak mısınız?" sorusuna, "İki yıldır benden kavga istiyorsunuz, ben etmiyorum. Siz bizim üslubumuzu hala çözemediniz mi?" yanıtını verdi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Habertürk'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Nagehan Alçı'nın "Diyelim ki Merkezi İdare Topçu Kışlasını inşa etmeye karar verdi. Ne yapacaksınız? Karşı çıkacak mısınız? Direniş başlatacak mısınız?" sorusuna tepki gösteren İmamoğlu şu yanıtı verdi:

"İki yıldır benden kavga istiyorsunuz, ben etmiyorum. Ben işimi kavga etmeden yönetiyorum. Benim kavgayla işim yok."

Alçı'nın "Sayın başkan biz mi istiyoruz, sadece soruyoruz" sözlerine de yanıt veren İmamoğlu, "Bu işi önce kamuoyuyla paylaşıyoruz, siz bizim üslubumuzu hala çözemediniz mi? 2,5 senedir ben buradayım. Kamuoyuyla paylaşıyorum. İtirazlarımı yapıyorum. Önce kendim gidip dilekçe veriyorum. En önce gidip kendim dava açıyorum" ifadesini kullandı.

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"Mesajlarınıza bakarak soru sormak olmaz"

Öte yandan Nagehan Alçı'nın "Siz dersimi çalıştım diyorsunuz hakikaten çok hazırlıklı gelmişsiniz, yalnız meslektaşlarımız adına söyleyeyim biz de dersimizi çalıştık" ifadelerine yanıt veren Ekrem İmamoğlu "Pek öyle görünmüyor, mesajlarınıza bakarak soru sormayla olmaz." dedi.

 

 

Ekrem İmamoğluNagehan AlçıTopçu Kışlası

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