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Alaska'da George Floyd protestosu

09 Haziran 2020 18:57

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden siyahi vatandaş George Floyd için kentte başlayan ve hızla diğer ülkelere de yayılan polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı gösteriler ABD'nin Alaska eyaletinde de yapıldı. 

Alaska'daki kalabalık ellerinde pankartlar ve müzik eşliğinde George Floyd için yürüdü. 

ABD'de siyah Amerikan vatandaşı George Floyd'u öldürmekle suçlanan, görevden alınan beyaz polis memuru Derek Chauvin, Minnesota kentinde ilk kez yargıç karşısına çıktı. Chauvin, duruşmaya video konferans yöntemiyle katıldı.

Yargıç, Chauvin'in kefalet ücretini 1 milyon 250 bin dolar olarak belirledi.

Chauvin yaklaşık 11 dakika süren duruşmada herhangi bir açıklama yapmadı.

Bir sonraki duruşma tarihi ise 29 Haziran olarak belirlendi.

Chauvin; "kasıtlı olmadan ikinci derece cinayet" ,"üçüncü derece cinayet" ve "ikinci derece taksirle adam öldürme" ile suçlanıyor.

ABD'de bu suçlardan yargılananlar sırasıyla 40, 25 ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılabiliyor.

George Floyd 25 Mayıs'ta gözaltına alınmış, Derek Chauvin yaklaşık 9 dakika boyunca diziyle onun boğazına bastırırken görüntülenmişti.

Floyd'un hayatını kaybetmesi sonrası ABD'de protesto gösterileri düzenlenmiş, gösteriler zamanla baska bazı ülkelere de yayılmıştı.

Derek Chauvin dışında görevden alınan üç polis memuru da "ona yardım etmek" ve "suç ortağı olmak" ile suçlanıyor.

George Floyd için daha önce Minneapolis ve North Carolina'da anma törenleri düzenlenmişti.

Floyd'un cenaze töreni ise yarın uzun süre yaşadığı Texas eyaletinin Houston kentinde yapılacak.

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın Floyd'un Houston'daki yakınlarını ziyaret etmesi ve başsağlığı dilemesi bekleniyor.

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