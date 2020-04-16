Alaşehir Belediyesi, üreticilerden aldığı 70 bin fideyi çiftçilere ücretsiz dağıtmaya başladı

Manisa'nın Alaşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkileyen yeni tip Koronavirüs salgını karşısında açıklamış olduğu acil önlem paketi kapsamında çiftçiler tarafından yerli tohumdan üretilen 70 bin sebze fidesini çiftçilere dağıtmaya başladı.

Alaşehir Belediyesi gerek kendi serasında yerli tohumlardan ürettiği, gerekse Alaşehir’de yerli tohumlardan üretim yapan üreticilerin sebze fidelerini alarak, çiftçilere ücretsiz olarak dağıtıyor. Belediye seralarında yerli tohumdan üretim yapan ve yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle pazarlarda satış yapamayan fidancıların fidanlarını da alan belediye, çiftçilere ücretsiz olarak dağıtıyor. Fidan ihtiyacı olan çiftçilerin taleplerini Zabıta Müdürlüğüne isimlerine yazdırarak iletmeleri yeterli olacak.

Alaşehir Belediyesi, acil önlem paketi kapsamında çiftçilere 25 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtımı planlarken, gelen yoğun talep sonrası 25 bin adet olarak belirlenen hedef 70 bin adete çıkarıldı.

Dağıtımın ilk günü çiftçilere 5 bin fide dağıtılırken, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu hem fide üreticilerini ziyaret etti hem de çiftçilere dağıtımı gerçekleştirdi.

Başkan Öküzcüoğlu, "Çiftçilerimizin mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız. Amacımız aynı zamanda yerli fidan kullanarak, gelecek yıllarda kendi tohumumuzu üretmek olacak. Ata’mızın dediği gibi köylünün milletin efendisi olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.