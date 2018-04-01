Alara Karademir son yolculuğuna uğurladı

Ankara'da hocası Atilla G.'nin kaldığı otel odasında asılı bulunan ve hastanede bir süre komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisi Alara Karademir son yolculuğuna uğurlandı. Küçükçekmece'de bulunan H.Ömer Çetinsaya Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Alara Karademir'in halen Sivas Açık Cezaevi'nde yatan anneannesi Hayriye Gündüz, dayısı Gencer Gündüz , dedesi Recep Gündüz'ün yanı sıra Alara'nın yakınları, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Alara Karademir'in tabutuna gelin duvaklığı ile yazma konuldu. Cenazeye izinli olarak katılan anneanne Hayriye Gündüz uzun süre tabuta başını koyarak gözyaşı döktü. Öğleyin kılınacak cenaze namazı öncesi, cami avlusunda bir araya gelen arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı.