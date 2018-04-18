Alanyaspor Teknik Direktörü Bakkal: Galatasaray'ı yenebiliriz

Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, takımda göreve başladıktan sonra 11 puan topladıklarını ancak hala ateş çemberinde olduklarını söyledi. Galatasaray maçı kazanarak puanlarını 35'e yükseltmek istediklerini aktaran Bakkal, şunları söyledi: "Alanyaspor'a geldiğimden bu yana 11 puan aldık ama hala ateş çemberinin içindeyiz. Sezon sonuna kadar da bu devam edecek. Camia, ben, takım, şehir, taraftar, hepimiz her şeye hazırlıklı olmalıyız. Galatasaray'ı yenebiliriz ama 35 puan bize yine bir şey yapmayacak. Bu takım, bulunduğu bu yerden çok daha iyi yerlere layık. Ben yapacağına da inanıyorum. Bu Galatasaray maçı olur, diğer maçlar olur. Yapacaklarına inanıyorum. İnşallah kazanan biz oluruz."