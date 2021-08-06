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Alanya'da Caretta Carettalar denizle buluştu

06 Ağustos 2021 16:34

Caretta Carettaların en önemli üreme bölgelerinden olan Alanya’da, Caretta Caretta yavruları yumurtadan çıkarak denizle buluştu. ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan, "Tespit ettiğimiz 500’ün üzerinde yuva var" dedi.

Türkiye’de caretta carettaların yoğun üreme bölgelerinin başında gelen Alanya plajlarında, tespit edilerek koruma altına alınan yuvalarda Caretta carettalar yumurtalarını kırarak çıkmaya başladı. Yumurtadan çıkan caretta carettalar bölgede bulunan turizmciler tarafından görüntülendi. Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur kayhan, yuvaları gönüllü olarak koruduklarını söylerek , bu dönemde yuvaların bulunduğu alandaki vatandaşların çok dikkatli olması çağrısında bulundu.

Alanya ve çevresindeki plajlarda 500'e yakın yuva tespit ettiklerine dikkat çeken ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan, "Tabii tespit edemediğimiz çok sayıda yuva da var. Yeşilöz , Ulaş , Avsallar ve incekum bölgesinde yuvalardan caretta caretta yavruları çıkmaya başladı. Geçen yıllara göre yumurta bırakan caretta caretta sayısında çok büyük artış var. Biz bu büyük orandaki artışı aşırı sıcaklara ve pandemi dönemi boyunca sahillerin boş kalmasına bağlıyoruz" dedi.

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