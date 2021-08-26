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Akşener'den Ayancıklı esnafa: Süleyman Soylu Bey geldiğinde 'pazarlık masasına Akşener de oturacak' de

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesini ziyaret etti

26 Ağustos 2021 09:16

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sinop Ayancık Sanayi Bölgesi’ne yaptığı ziyarette sel felaketinin yarattığı tahribatı inceledi. Malzemeleriyle birlikte dükkan binasının denize gittiğini söyleyen bir vatandaş, “Şimdi tespitlerimiz var. Tespitlerimizi kırpacaklar gibi geliyor. Ben öyle anlıyorum. Çünkü 2-3 sefer bakanlarımız geldi. Tespitleri çok buldular” dedi. Akşener’in “Pazarlık mı yapıyorlar” sorusuna “Yapacaklarını söylediler” yanıtı gelince; Akşener, “Yarın Süleyman Soylu Bey geldiğinde ‘bizim yanımıza pazarlık masasında Akşener oturacak’ de. Ben takip edeceğim” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sinop Ayancık Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. Akşener, sel gölgesinde dükkanları ve evleri yıkılanları dinleyerek yaşanacak sorunların takipçisi olacağını belirti. 

 

Meral AkşenerSinop Ayancıkziyaretpazarlık masası

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