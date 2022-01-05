Akşener: Sayın Erdoğan, vatandaş çarpıldıkça senin de gözlerin, ışıl ışıl oluyor mu?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'te gerçekleşen partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kürsüden"Hazinenin başına bakan diye gelen Nebati Kuyruklu Yıldızı, utanmadan gözlerindeki ışıltıdan bahsediyor. Şimdi ben de sana soruyorum sayın İnsanlarımızı enflasyona ezdirince, sırtına zamları bindirince, milletimiz çarpıldıkça senin de gözlerin ışıl ışıl oluyor mu?" diye seslendi.

Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi eleştiren Akşener, şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan, senin de gözlerin ışıl ışıl oluyor mu?"

"Hazine’nin başına, bakan diye getirdiğin, “Nebati Kuyruklu Yıldızı”; milletimiz çarpıldıkça, utanmadan, 'Gözlerindeki ışıltıdan' bahsediyor. Hal böyleyken; Şimdi ben de sana sormak istiyorum Sayın Erdoğan, vatandaş çarpıldıkça, senin de gözlerin, ışıl ışıl oluyor mu?

Mesela; elektrik faturaları yüzde 127 artınca, kara kışta, doğalgaza yaptığın zamdan sonra, senin de gözlerin ışıldıyor mu?

Mesela; TÜİK’in makyajlı rakamlarında bile; gıdadaki fiyat artışı, yüzde 43,8. Ulaşım masrafları, yüzde 53,6 artmış. Ev eşyaları, yüzde 40,9 zamlanmış. Milletimizi enflasyona ezdirirken, senin de gözlerin ışıldıyor mu, Sayın Erdoğan?"