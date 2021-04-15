Akşener: Salgının başından beri iktidarı defalarca uyardık; bu tablo milletimizin değil iktidarın eseridir

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında korona virüs vakalarıyla ilgili, söylediği sözleri sosyal medya hesabından yeniden gündeme getirdi.

İyi Parti lideri Akşener, önceki gün gerçekleştirilen İYİ Parti grup toplantısında artan korona virüs vakalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuş ve “Salgının başından beri iktidarı defalarca uyardık. Neler yapılması gerektiğini de gün gün anlattık... Bilim insanlarına kulak verin, bu işin sonu iyi değil dedik. Lebalep kongreler yaptılar, virüse davetiye çıkardılar... Bu tablo milletimizin değil iktidarın eseridir” ifadelerini kullanmıştı.

İyi Parti lideri Akşener’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şu şekilde: