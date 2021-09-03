Akşener'in yanına gelen esnaf, "Onurumu kırdı" diyerek Vali ile olan görüşmesini anlattı

İyi Parti lideri Meral Akşener’in bu sabah İstanbul'da FOX TV canlı yayını çıkışı yanına gelen bir esnaf borcu yüzünden suyunun ve elektriğinin kesildiğini belirterek, derdini anlatmak için gittiği Vali'nin kendisine söyledikleri yüzünden onurunun kırıldığını anlattı. Akşener o anları Twitter hesabından paylaşarak "Milletimizin sesinin hiçe sayıldığı, kibrin ve egonun hüküm sürdüğü bu ucube sistemi değiştirmek zorundayız" dedi. Vali Ali Yerlikaya'nın kendisine dert anlatmak için gelen ve kravat takan bir vatandaşa, "Çengiler gibi kravat takmış gelmişsin" dediği iddiasına İstanbul Valiliği’nden de açıklama geldi.



Açıklamada, “Valilik Makamında yapılan görüşmede Vali Ali Yerlikaya tarafından sarf edildiği iddia edilen ‘Çengiler gibi kravat takmış gelmişsin’ ifadesi kesinlikle kullanılmamıştır ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Meral Akşener ise mesajında; “Canlı yayın çıkışı sesini duyurmak için yanıma gelen esnaf kardeşimi iyi dinleyin. Ona gösterilen bu tavır, devletteki ciddiyet krizinin yansımasıdır. İşte bu yüzden; Milletimizin sesinin hiçe sayıldığı, kibrin ve egonun hüküm sürdüğü bu ucube sistemi değiştirmek zorundayız” İfadelerini kullandı.

Esnafların sorunlarını anlatmak için Vali'nin yanına gittiğini belirten esnaf, Vali’nin kendisini kravat taktığı için ‘Çengiler gibi gelmişsin’ dediğini ve onurunun kırıldığını söyledi.

Canlı yayın çıkışı Akşener’in yanına gelen bir esnaf borcu yüzünden suyunun ve elektriğinin kesildiğini belirterek isyan etti.

Valilikten açıklama

Vali Ali Yerlikaya'nın kendisine dert anlatmak için gelen ve kravat takan bir vatandaşa, "Çengiler gibi kravat takmış gelmişsin" dediği iddiasına İstanbul Valiliği’nde açıklama geldi.



Açıklamada, “Valilik Makamında yapılan görüşmede Vali Ali Yerlikaya tarafından sarf edildiği iddia edilen ‘Çengiler gibi kravat takmış gelmişsin’ ifadesi kesinlikle kullanılmamıştır ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

“İstanbul Gıda Toptancıları Tüccarları Derneği Başkanı Mustafa Karlı ve beraberindeki heyette yer alan Hayati Arı, 9 Temmuz 2021 Cuma günü saat 16.30’da İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya’yı ziyaret etmişlerdir” denilen açıklama şöyle sürdü:

“Valilik Makamında yapılan görüşmede Vali Ali Yerlikaya tarafından sarf edildiği iddia edilen “Çengiler gibi kravat takmış gelmişsin.” ifadesi kesinlikle kullanılmamıştır ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Valilik Makamını 800 esnaf adına ziyaret ettiğini iddia eden Hayati Arı’nın, dernek üyeliği ve esnaf kaydı olmadığı gibi, kuru gıda hali esnaflarımızı temsil etme yetki ve sorumluluğu da yoktur. Mülkiyeti Eyüpsultan Belediyesine ait olan kuru gıda halindeki esnaflarımızı temsil etmeye, İstanbul Gıda Toptancıları Tüccarları Derneği yetkilidir. Rami Kışlası’nda bulunan Kuru Gıda Toptancı Hali esnafımız için, Başakşehir ilçemiz Şahintepe Mahallesi’nde modern bir ‘Gıda Toptancılar Çarşısı’ inşa edilmiştir.”

Buradaki esnafımızın yeni yerine taşınma süreci, Valiliğimiz, Eyüpsultan Belediyesi ve ilgili dernek ile yapılan görüşmelerle belirlenen takvime göre yürütülmektedir” ifadelerinin yer bulduğu açıklamada esnafın büyük bir kısmının yeni yerlerine taşındığı ve taşınma işleminin devam etttiği bildirildi.”

Açıklama şöyle sürdü:

“Restorasyon ve tahliye çalışmaları tamamlandığında, Rami Kışlası’ndaki 220.000 metrekarelik alanda, 7 milyon kitap kapasiteli Türkiye’nin en büyük şehir kütüphanesi açılacaktır. Eyüpsultan Belediyesince taşınma sürecinde esnafımıza her türlü yardım yapılmıştır. Elektrik ve doğalgaz kesintisi yapılmamıştır.”