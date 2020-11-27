Akşener, Millet İttifakı'nı yorumladı: Bu sisteme 31 Mart'tan sonra ayda bir ateş ediliyor

Trabzon'a yaptığı ziyaret sırasında Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun'u ziyaret eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Millet İttifakı'nı yorumladı. Akşener, “31 Mart'tan sonra ayda bir bu sisteme ateş eden tavırlarla karşılaşıyoruz ama atlatmakta uzman olduk" dedi.

Yerel seçimlerden sonra düzenli olarak ayda bir bu sisteme ateş edildiğini belirten Akşener "Yerel seçimlere CHP ve İYİ Parti bir ittifak halinde gittik, bazı çevreler tarafından olmayacağı düşünülen güzel sonuçlar alındı. İki parti arasında nasıl güzel işbirliği yapıldıysa öyle de güzel sonuçlar alındı. Ankara, İstanbul bu işbirliğinin örneklerinden. Yerel seçimlerinden sonra ayda bir bu sisteme ateş eden tavırlarla karşılaşıyoruz. Biz alıştık bu tür işlere, uzmanı olduk” dedi