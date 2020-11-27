T24 LogoT24 Logo
Haberler

Akşener, Millet İttifakı'nı yorumladı: Bu sisteme 31 Mart'tan sonra ayda bir ateş ediliyor

"Bunu atlatmakta uzman olduk"

27 Kasım 2020 18:16

Trabzon'a yaptığı ziyaret sırasında Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun'u ziyaret eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Millet İttifakı'nı yorumladı. Akşener, “31 Mart'tan sonra ayda bir bu sisteme ateş eden tavırlarla karşılaşıyoruz ama atlatmakta uzman olduk" dedi. 
 
Yerel seçimlerden sonra düzenli olarak ayda bir bu sisteme ateş edildiğini belirten Akşener "Yerel seçimlere CHP ve İYİ Parti bir ittifak halinde gittik, bazı çevreler tarafından olmayacağı düşünülen güzel sonuçlar alındı. İki parti arasında nasıl güzel işbirliği yapıldıysa öyle de güzel sonuçlar alındı. Ankara, İstanbul bu işbirliğinin örneklerinden. Yerel seçimlerinden sonra ayda bir bu sisteme ateş eden tavırlarla karşılaşıyoruz. Biz alıştık bu tür işlere, uzmanı olduk” dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Trabzon’a gitti. Akşener, Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde partililer tarafından meşalelerle karşılandı. Akşener, ilk olarak Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun’la bir araya geldi.

Basına kısa bir açıklama yapan Uzun da, “Biz 2019’daki yerel seçimlere Millet İttifakı'yla beraber girdik. Millet İttifakı’nın ruhuna uygun çalışmaları ilçemizde yaptık. Belediye Meclis Üyelerimizle, muhtarlarımızla bu ilçeyi güzel bir ilçe yapmak için gece gündüz çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu ziyaretiniz bize doping oldu, moral verdiniz” ifadelerini kullandı. 

 

ETİKETLER

akşenermeral akşeneriyi partigenel başkantrabzonziyaret

Diğer Videolar

Boyu 4 metreye kadar ulaşan dev dalgaların dövdüğü Konyaaltı Sahili, beyaza büründü

Kayı İnşaat işçilerinin 'ücretlerinin iki yıldır ödenmediği' gerekçesiyle yaptığı eylem 2. gününde: 'İşçiler burada Coşkun Yılmaz nerede?'

İmamoğlu: Yakuplu en az oy aldığımız yer; herkese aynı gözle bakıyoruz

CHP'li Başarır'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından 600 bin TL'lik dava

Ümit Özdağ'dan mahkemenin ihraç iptali kararı sonrası ilk açıklama: İyi Parti’nin İstanbul milletvekili olmaya devam ediyorum

Veri Güvenliği ve Kişisel Verileri Koruma Derneği WhatsApp’ı şikayet etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun 'uyuşturucuya özendirmekten' gözaltına...

Kayseri'de bir genç maddi sıkıntılar nedeniyle intihar etti; olayı öğrenen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamasına flaş iptal davası: “OHAL KHK’sının geçerliliği...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Üçüncü dalgaya hazırlıklı...

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Buse Büyükkeskin: 'Yuh Yuh' türküsüyle rektöre itiraz...

Kulis: Hidayet Türkoğlu TBF'deki görevlerinden el çektirildi, Saray'daki odasının boşaltılması...

İstanbul'a kar geliyor; Meteoroloji beklenen tarihi açıkladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun 'uyuşturucuya özendirmekten' gözaltına...

Kayseri'de bir genç maddi sıkıntılar nedeniyle intihar etti; olayı öğrenen...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24