Akşener kürsüyü emekli polis memuruna bıraktı: "Kanayan yaralarımız 3600 ek gösterge ve polis intiharları"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında kürsüyü bu hafta emekli polis memuru Erdinç Emecan'a bıraktı. Emekli polislerin sorunlarını dile getiren Emecan, "Bizim bir kanayan yaramız 3600 ek gösterge, bir de polis intiharları" diyerek, sorunların çözümü için taleplerini dile getirdi.

Emekli polis memuru Erdinç Emecan, "Ben ortaokul mezunu bir emekli polisim, 1985 yılında teşkilata girdim. 28 yıl görev yaptıktan sonra emekli oldum. Yıllarca çok ağır işler yaptıktan sonra en hafif göstergeyle emekli oldum. Devlet memurları statüsünde en alt dereceden emekli oldum" diye konuştu.

Aldıkları emekli maaşının yetersiz olduğunu belirten Emecan, "Gururla söylüyorum ki devletim bana 2.988 TL maaş teklif etti, ben bu maaşı alıyorum. Biz tatil bilmeyiz baştan söyleyeyim. En güzel tatil köye anamızın babamızın yanına gitmektir. Emekli olduktan sonra bize verilen ikramiyelerle değil ev sahibi olmak, bir evin balkonunu dahi satın alamayız. Bizim yıllardır kanayan bir 3600 ek gösterge meselemiz var. 3600 nedir? 1995 yılında jandarma astsubayların mezun olduğu hazırlık eğitimleri üniversite statülerine getirilerek, jandarma astsubaylarına tahsil farkı gözetmeksizin 3600 ek gösterge tahsis edildi. Onlar da İçişleri Bakanlığı'na bağlı, biz de. 26 yıldır bunun mücadelesini yapıyoruz. 3600 ek gösterge alırsam maaşım gerçekten 3600 lira olacak" dedi.

Polis intiharları: "Rehabilitasyon kliniklerine ihtiyacımız var"

Erdinç Emecan, polis intiharlarına değinirken şunları kaydetti:

"Bir kanayan yaramız daha var, polis intiharları. Artık beşer onar ölüyoruz arkadaşlar. 2020 yılında 84 arkadaşımız kendi canına kıydı. 2021'in henüz ilk 3 ayında 17 arkadaşımız intihar etti. Buradan Emniyet Genel Müdürlüğümüze sesleniyorum. Biz yıllarca faili meçhul cinayetleri çözmüş insanlarız, bizim lütfen intihar sorunumuzu çözün. Bizim rehabilitasyon kliniklerine ihtiyacımız var."