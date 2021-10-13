Akşener, kürsüye sanayiciyi çıkardı: "OSB'lerin sorunları masa başında çözülmez"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında, Organize sanayi bölgelerinin sorunlarını dile getirerek yaşanan sorunları anlatması için kürsüye bir sanayiciyi çıkardı.

Akşener'in "Azimle üreten sanayicimize çökmeye çalışıyor. Bu arkadaş başarıya düşman. Başarılı olan devletin kurumuysa satıyor, özel sektörse tepesine çöküyor" sözlerinin ardından kürsüye davet ettiği sanayici Erkan Yıldırım, yaşadıkları sorunları anlattı.

Alınan vergiler, yüksek ücretli harçlar ve mevzuatla ilgili problemleri dile getiren Yıldırım, "Bizim önümüzü kesiyorlar. Mevzuatların mutlaka değişmesi gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı masa başında sorunları çözemiyor. Saha ekipleri oluşması lazım ki bu sorunları çözelim. Yoksa bir adım ileriye gidemeyiz her zaman ithal eder, ihraç edemeyiz. İthal edeceğimiz şeyi burada ham madde haline getirip ihraç etmek istiyoruz. Bizim tek talebimiz bu" diye konuştu.