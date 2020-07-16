Akşener: İstanbul Sözleşmesi'ni özgüveni gelişmemiş birkaç korkağa ezdirmeyeceğiz

İyi Parti lideri Meral Akşener partisinin 14 Temmuz tarihli grup toplantısında yaptığı konuşmada "Hepiniz bilin ki, İstanbul Sözleşmesi, kadınlarımız için kıymetlidir. Ve bu sözleşmeyi, özgüveni gelişmemiş birkaç korkağa ezdirmeyiz, ezdirmeyeceğiz” dedi.

Kadınların acılarının her geçen gün büyüdüğünü kaydeden Akşener, “Ama onlar, çözüm üretmek yerine, üzerine bir de tüy dikiyorlar, Ve İstanbul Sözleşmesi’ndeki imzalarını geri çekmeyi konuşuyorlar. Kırk yılın başı doğru bir iş yaptılar, şimdi ondan da vazgeçiyorlar” dedi. “İstanbul Sözleşmesi’nin nesinden rahatsızsınız” diye soran Akşener, “Hepiniz bilin ki, İstanbul Sözleşmesi, kadınlarımız için kıymetlidir. Ve bu sözleşmeyi, özgüveni gelişmemiş birkaç korkağa ezdirmeyiz, ezdirmeyeceğiz” diye konuştu.

"İş hayatına katılım oranı düşük"

Akşener, kadınların iş hayatında yaşadıkları zorluklara ve iş hayatına katılımlarındaki düşük oranlara dikkat çekti. Konuşmasının bir bölümünde Akşener, kürsüyü boşandığı eşinden şiddet gören ve hukukçu meslektaşlarına “Tutuklama tedbiri ben öldükten sonra mı uygulanacak?” diye soran, avukat Ezgi Ulugün’e bıraktı.