Akşener'in "İyi dinleyin" notuyla videosunu paylaştığı emekli vatandaş: "Pırasa, pazar artığı... Nereye kafamızı vuralım?"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Kahramankazan ziyareti esnasında derdini dinlediği vatandaşın videosunu "Emeklimizi iyi dinleyin" notuyla Twitter hesabından paylaştı. Videoda konuşan emekli vatandaş 2300 lira maaş aldığını ve fatura, borç gibi harcamaların sonunda kendisine 850 lira kaldığını ifade etti. Vatandaş, "Kurban Bayramı'ndan beri et alamadım. Pırasa, pazar artığı... Nereye kafamızı vuralım?" dedi.

Akşener de o anları şu not ile paylaştı;

"Kazan’da doğal gaz faturasını ödeyemediği için kış günlerinde soğukta kalan emeklimizi iyi dinleyin... Milletimizin yaşamaya mücadele ettiği değil, en iyi şekilde yaşadığı bir Türkiye için imkânlarımız var. İçimizi acıtan bu dertleri birlikte çözeceğiz."