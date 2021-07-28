Akşener'in 'Haftada ne kadar et alıyorsun' sorusuna esnaftan yanıt: Lüks geliyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bitlis’te Güroymak ve Tatvan ilçelerinde esnafın nabzını tuttu. Güroymak ilçesinde bir esnaf Akşener'in "Haftada ne kadar et alıyorsun?" sorusuna "Haftada bir et almak bile evimize lüks geliyor" yanıtını verdi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Bitlis’te Güroymak ve Tatvan ilçelerinde, ziyaret ettiği esnafın sorunlarını dinledi. Güroymak’ta Akşener ve esnaf arasındaki diyaloglar şöyle:

"Haftada bir et almak lüks geliyor"

Akşener: İşler nasıl?

Esnaf: İyi diyelim, iyi olsun.

Akşener: İyi mi?

Esnaf: Pek iyi değil, ama. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. ‘Düzelecek’ diye bekliyoruz.

Akşener: Şu anda gezdiğim bütün ilçelerde sizin işinizi yapan dükkanlarda problem var.

Esnaf: Küçük esnaf şu anda çok zorlanıyor, her konuda. Nakit döngüsü çok az.

Akşener: Kaç kişi çalışıyorsunuz?

Esnaf: 4 kişi. Mağazamız dönmüyor artık. Giderlerimizin üstesinden gelemiyoruz.

Akşener: Elektrik parasından çok şikayet var, sizde de var mı?

Esnaf: Aynen. Elektrikle ilgili sıkıntılarımız var. Sürekli faturalar artıyor. Giderlerin, artık üstesinden gelemiyoruz. Maliyetlerimiz arttı. Kur sürekli artıyor. Bizim ürünlerimizin hepsi geçen yıl bu vakitte yarı fiyatınayken, şu anda iki katına geldi.

Akşener: Müşterinin alım gücü nasıl?

Esnaf: Müşterinin alım gücü düştü.

Akşener: Haftada ne kadar et alıyorsun?

Esnaf: Haftada demeyelim.

Akşener: Bunu ben bizi yönetenlerin gözüne sokmak için soruyorum. Haftada bir et alınması, birden fazla; bu refah işaretidir.

Esnaf: Haftada bir et almak bile evimize lüks geliyor. Sahaya artık inilmesi lazım her şey masa üstünde olmuyor.

Akşener: Doğru.

"Eskisi gibi kazanç yok"

Akşener: Ne iş yapıyorsun?

Esnaf: Ben mermerciyim.

Akşener: İşler nasıl?

Esnaf: Normaldir iyi değil. Eskisi gibi bir kazanç yok Türkiye’de. Dolar bazında çalıştığımız için fazla iş yapamıyoruz.

Akşener: İki yıl öncesinde yaptığın işle bugün yaptığın iş arasındaki fark ne?

Esnaf: Yüzde 80 kayıp şu anda.