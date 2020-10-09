Akşener'in Giresun'da ziyaret ettiği afetzede yaşadıklarını anlatırken duygulandı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Giresun'da 22 Ağustos'ta 11 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin de kaybolduğu sel felaketinden en fazla etkilenen Dereli ve Doğankent esnafını ziyaret etti ve sorunlarını dinledi.

Selde zarar gören evini yıkmak zorunda kaldığını söyleyen bir esnaf, yaşadıklarını anlatırken, “Eşimden dostumdan para alarak yaptırdım. Bugün o tahtaları sökerken ağladım. Ben bu evi yapalı 5 sene oldu. Ben buraya 5 sene önce 100 bin lira para harcarken devletin bugün bana verdiği para bunun biraz üstünde” dedi.

25 kuruş para kazanarak bu evi yaptırdığını belirten esnaf, “Neyi anlatayım ben sana daha. Benim bir oğlum var Giresun’da okuyor. Benim oğlum tıp fakültesi istediği için tekrar hazırlanıyor. Bana ‘baba beni her çağırdığında gelemem, hedeflerim var’ diyor. Bir de kızım var, Samsun’da 19 Mayıs Üniversitesi’ni bitirdi. Burada öğrenim durumu da yok. Bu kahvehaneden kurtulayım diyorum ama başka yapılacak iş yok, ne yapayım” diye konuştu.

1998 yılında elektrik santralinde çalışmak için sınava girdiğini ifade ederek, “Anavatan Partisi’nin başkanı vardı, birinci olduğum sınavda beni eledi. Güvenlik görevlisi oldum, özelleştirildi, işten atıldım. Kazanıyorsun, bir bürokrata selam verdi mi gitti” diyerek sitem etti.