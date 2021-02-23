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Akşener'in kürsüye çıkardığı Aysun Karaemir: Değerlendirme kriterleri değiştirilerek binlerce engelli mağdur edildi

23 Şubat 2021 11:41

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin meclis grup toplantısında konuştu.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ne imza atmasına rağmen konuyla ilgili bir adım atmadığını söyleyen  Akşener, konuşmasının bir bölümünde sözü, engelliler sorunlarını dile getirmesi adına Aysun Karaemir'e bıraktı. 

Engelli vatandaşların yaşadığı sorunları Meclis kürsüsünden paylaşan Aysun Karaemir, engellilere yönelik doğru politikalar geliştirilerek ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Karaemir, Engellilere verilen sağlık kurulu raporlarında ölçme ve değerlendirme kriterlerinde yapılan değişiklikle binlerce engellinin hak ve hizmetlerden mahrum bırakıldığını belirtti. 

Toplu taşımada engellilerin mağduriyet yaşadığını ve ulaşımın içinden çıkılmaz bir duruma geldiğini belirten Karaemir, şehir planlamaları, kamu hizmeti ve istihdam olanaklarında engellilere yönelik yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi talebini dile getirdi. 

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