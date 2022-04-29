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Akşener'in dinlediği esnaf: "İşler çok iyi değil, öğrencilerimiz parasızlıktan içecek alamıyor"

"Alım gücü düşük, hele öğrencinin tamamen düşük"

29 Nisan 2022 09:38

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Antalya Kepez'de dinlediği esnaf, “İşler çok iyi değil. Öğrencilerimiz içecek alamıyor parasızlıktan, sadece dürüm alabiliyor. Gramajları az tutmaya çalışıyoruz” dedi. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya’nın Kepez ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette esnafın, vatandaşların ve öğrencilerin sorunlarını dinledi. Öğrencilerin sık kullandığı bir lokanta işletmecisine 'İşler nasıl sorusunu yönelten Akşener'e esnaf, "İşler çok iyi değil. Öğrencilerimiz içecek alamıyor parasızlıktan, sadece dürüm alabiliyor. Gramajları az tutmaya çalışıyoruz. Alım gücü düşük, hele öğrencinin tamamen düşük. Burası ‘öğrenci kafeler caddesi’ olarak geçiyor” yanıtını verdi.

Tıp fakültesinde okuyan bir öğrenci ise “Pratisyen hekimlerle devam edeceklerini söylüyorlar. Tıp fakültesi okuyan öğrencilerin neredeyse tamamı yurt dışına gitmeyi düşünüyor. Hem hasta bakım oranı yüzünden hem fiyatlar yüzünden” diye konuştu.

İYİ PartiMeral AkşenerAntalyakepezekonomiesnafpahalılık

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