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Akşener'in dinlediği Amasyalı esnaf: Bir kilo et alanın, şu anda et alma şansı yok

Meral Akşener, Amasya’nın Merzifon ilçesinde esnafın sorunlarını dinledi

04 Aralık 2021 16:26

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Amasya’nın Merzifon ilçesinde esnafın sorunlarını dinledi. Akşener’in “Haftada bir kilo et alan sabit müşterileriniz, hala alabiliyor mu” sorusunu yönelttiği kasap, “Bir kilo et alanın şu anda et alma şansı yok” yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Amasya’nın Merzifon ilçesinde esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi. Ziyaretleri sırasında, “Türkiye’nin umudu Meral Akşener” sloganları atıldı.

Bir kasap, vatandaşın genelde tavuk aldığını belirtti ve “İnsanların alım gücü düştü. Tavuk fiyatları da yükseldi zaten, sadece kırmızı et değil. Akşener kasaba, “Haftada bir kilo et alan sabit müşterileriniz hala alabiliyor mu?” sorusunu sordu. Kasap, “Bir kilo et alanın şu anda et alma şansı yok” karşılığını verdi. Kasap, Akşener’in “Veresiye defteriniz var mı?” sorusu karşısında “Tabii, olmaz mı” dedi.

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