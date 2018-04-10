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Akşener: İktidar, şanlı ordumuzu Televole programlarına malzeme yapmaya kalkmış, 'Afrinvole' çıkarmıştır

10 Nisan 2018 18:46

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenlendi. Çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda konuşan Akşener, partisinin geçen hafta düzenlenen ilk kurultayı ile ilgili konuştu. Meral Akşener grup toplantısında şunları söyledi: "İyi Parti kurultay destanı yazmış, iktidar ise şanlı ordumuzu 'Televole' programlarına malzeme yapmaya kalkmıştır" diyen Akşener, "Afrin'den, askerimize büyük saygısızlıkla, Afrinvole çıkarmıştır. Bu Habur rezaletini de aşmıştır. Yazıktır, Yazık. Ne yaparsınız ki biz, onların kimyalarını bozmaya devam edeceğiz. Milletimiz adaletsizlikten, ekonomik çöküntüden rahat uyuyamazken, biz de iktidar sahiplerinin huzurlu uykularını bozmaya devam edeceğiz. Şehit evlerinden ağıtlar yükselirken, kışlada, askerimize oyun havası sunanları da bu millet affetmeyecektir. Bir kenara yazmıştır" dedi.

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