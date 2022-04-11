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Akşener: Fitre üzerinden hesap ettiğimizde bile açlık sınırı, asgari ücretin 550 lira üzerinde

"Asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca insanımız, açlık sınırının altında, yaşam mücadelesi veriyor"

11 Nisan 2022 20:26

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Diyanet İşleri Başkanlığı fıtır sadakasını 40 lira açıkladı. 4 kişilik bir aile için aylık olarak hesaplarsak 4800 lira eder. Bu aslında Nisan ayı için belirlenen açlık sınırıdır. Yani bugün asgari ücretlilerimiz açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor..." dedi. Partisinin geçen haftaki grup toplantısından bir kesit paylaşan Akşener, o videoda "Fitre üzerinden hesap ettiğimizde bile açlık sınırı, asgari ücretin 550 lira üzerinde. Yani bugün, asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca insanımız, açlık sınırının altında, yaşam mücadelesi veriyor" diye konuştu. 

"Asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca insanımız, açlık sınırının altında, yaşam mücadelesi veriyor"

Akşener grup toplantısındaki konuşmasından paylaştığı kesitte şunları söyledi;
 
"1 yıllık hasret bitti ve nihayet mübarek Ramazan ayına kavuştuk. Ramazan’ı, 11 ayın sultanı yapan; Oruçlarımızdır, ibadetlerimizdir. Cenabıhak’ka yakın olmanın, gönüllerimize verdiği huzurdur. Soframızdaki bolluktur, memleketimizdeki berekettir. Peki bugün, bu mübarek ayda, memleketimizde ve milletimizde huzura, bolluğa ve berekete dair bir şey var mı? Maalesef yok. Yumurtalı, çörek otlu Ramazan pidesinin tanesi, 7 buçuk lira oldu. Sade pidenin fiyatı ise, 6 lira. 4 kişilik bir aile; sahurda ve iftarda, toplam 3 sade pide yese; sadece Ramazan ayının pide maliyeti, 540 lira. Pidenin yanında yiyeceği, zeytini, peyniri, reçeli saymıyorum. Kaynayacak çayı bile saymıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl, fıtır sadakasını, 40 lira olarak belirledi.

40 liranın altına, kesinlikle düşülmemesini de vurguladı. Fitre nedir? Bir kişinin günlük normal gıda ihtiyacı… 4 kişilik bir aile için, aylık olarak hesaplarsak, 4800 lira eder. Bu da aslında, Diyanetin, nisan ayı için belirlediği açlık sınırıdır. Fitre üzerinden hesap ettiğimizde bile, açlık sınırı, asgari ücretin, 550 lira üzerinde. Yani bugün, asgari ücretle geçinmeye çalışan, milyonlarca insanımız, açlık sınırının altında, yaşam mücadelesi veriyor. Üstelik daha bunun içinde elektrik, su, doğal gaz, kira, giyecek, ulaşım, çocukların okul masrafları yok. Bir yandan danışmanlara, saray eşrafına, 5-10 maaş vereceksiniz, bakan yardımcınıza, 314 bin lira maaş vereceksiniz, diğer yandan, çalışanları, emeklileri, açlığa mahkûm edeceksiniz. Böyle vicdansızlık olur mu? Böyle devlet yönetilir mi? Yazıklar olsun."

 
 
akşeneriyi partifitrediyanetmeral akşener

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