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Akşener: Erdoğan'ı 2010'da uyarmıştım

20 Haziran 2018 15:06

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 2010'da gerçekleşen Türkiye anayasa değişikliği referandumunda hayır için çalıştığını belirterek, "Bana “FETÖ” diyor ben onlara “Şerefsiz” diyorum. 2 senedir öyle geziyorlar. FETÖ'den kaçak damatlar var. Pensilvanya'ya yüz süren herkes AKP'den milletvekili adayı. Bu nasıl bir mücadeledir. Ben terör örgütleri ile mücadeleye gayri ciddi buluyorum. Sayın Erdoğan bu konuda bir şey diyemiyor. Çünkü beni biliyor. 2010 referandumunda ben çok sert ‘Hayır'a çalıştım. Onları da uyarmıştım" dedi.

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