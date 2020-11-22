Akşener: Erdoğan eliyle Türkiye makas değiştiriyor, ben Bahçeli ve Perinçek'in ne diyeceğini merak ediyorum

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kendimizi Avrupa'da görüyoruz" ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın "Demirtaş ve Kavala tahliye edilebilir" sözlerini değerlendirerek, "Bütün bunlar Türkiye'nin makas değiştirdiğini gösteriyor bizzat Sayın Erdoğan tarafından, asıl ben Sayın Bahçeli ve Perinçek'in ne diyeceğini merak ediyorum" dedi.

Partisinin Ankara'da üye katılım töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Meral Akşener şöyle şöyle konuştu;

"Bizim nasıl değerlendirdiğimizden önce Avrupa Birliği üzerinden 'Eyy' diye bağıran 'gazetecimsi' arkadaşlar ne yapacak çok merak ediyorum, asıl izlememiz gereken onlar, aptala döndü insanlar. Bütün bunlar Türkiye'nin bir başka alana doğru makas değiştirdiğini gösteriyor bizzat Sayın Erdoğan eliyle... Şimdi benim merakım, hem 'Eyy' diyen arkadaşlar hem de iktidarın küçük ve diğer yani Sayın Bahçeli ve Perinçek'in ne diyeceğini merak ediyorum."

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, partisinin Kütahya il kongresinde gerçekleştirdiği konuşmasında "Kendimizi Avrupa'da görüyor geleceğimizi Avrupa ile birlikte tasavvur ediyoruz" demişti.

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Arınç ne demişti?

Arınç, dört yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve 3,5 yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın da tutukluluğunu eleştirirken, "Kavala'nın hâlâ tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tutuklu kalmaması lazım. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir' dedi. Arınç, "ey hakim ve savcılar'" hitabıyla seslendiği yargı mensuplarını eleştirirken, tamamına yakınını okuduğunu vurguladığı iddianameler için "Çocuk bile yazmaz bunları. Zanla, şüpheyle, kıyas yoluyla delil uyduramazsınız" görüşünü dile getirdi. Arınç, yargılama esnasında suçlamanın vasfının değiştiği Enis Berberoğlu'nun durumuna da işaret ettiği değerlendirmesinde, tutuklu yargılamaları eleştirirken "bu saydığımız isimlerin en azından tedbir olarak tahliye edilmesi lazım. Mahkeme sonra ne karar verecekse versin, çünkü o mahkemenin vereceği kararın daha sonra bir denetim mekanizması var" demişti.

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