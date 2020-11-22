T24 LogoT24 Logo
Haberler

Akşener: Erdoğan eliyle Türkiye makas değiştiriyor, ben Bahçeli ve Perinçek'in ne diyeceğini merak ediyorum

Akşener, Erdoğan'ın "Kendimizi Avrupa'da görüyoruz" ve Arınç'ın "Demirtaş ve Kavala tahliye edilebilir" sözlerini değerlendirdi

22 Kasım 2020 15:55

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kendimizi Avrupa'da görüyoruz" ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın "Demirtaş ve Kavala tahliye edilebilir" sözlerini değerlendirerek, "Bütün bunlar Türkiye'nin makas değiştirdiğini gösteriyor bizzat Sayın Erdoğan tarafından, asıl ben Sayın Bahçeli ve Perinçek'in ne diyeceğini merak ediyorum" dedi.

Partisinin Ankara'da üye katılım töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Meral Akşener şöyle şöyle konuştu; 

"Bizim nasıl değerlendirdiğimizden önce Avrupa Birliği üzerinden 'Eyy' diye bağıran 'gazetecimsi' arkadaşlar ne yapacak çok merak ediyorum, asıl izlememiz gereken onlar, aptala döndü insanlar. Bütün bunlar Türkiye'nin bir başka alana doğru makas değiştirdiğini gösteriyor bizzat Sayın Erdoğan eliyle... Şimdi benim merakım, hem 'Eyy' diyen arkadaşlar hem de iktidarın küçük ve diğer yani Sayın Bahçeli ve Perinçek'in ne diyeceğini merak ediyorum." 

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, partisinin Kütahya il kongresinde gerçekleştirdiği konuşmasında "Kendimizi  Avrupa'da görüyor geleceğimizi Avrupa ile birlikte tasavvur ediyoruz" demişti. 

TIKLAYINIZ - Erdoğan'dan AB mesajı: Kendimizi Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa'yla kurmayı tasavvur ediyoruz

Arınç ne demişti? 

Arınç, dört yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve 3,5 yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın da tutukluluğunu eleştirirken, "Kavala'nın hâlâ tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tutuklu kalmaması lazım. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir' dedi. Arınç, "ey hakim ve savcılar'" hitabıyla seslendiği yargı mensuplarını eleştirirken, tamamına yakınını okuduğunu vurguladığı iddianameler için "Çocuk bile yazmaz bunları. Zanla, şüpheyle, kıyas yoluyla delil uyduramazsınız" görüşünü dile getirdi. Arınç, yargılama esnasında suçlamanın vasfının değiştiği Enis Berberoğlu'nun durumuna da işaret ettiği değerlendirmesinde, tutuklu yargılamaları eleştirirken "bu saydığımız isimlerin en azından tedbir olarak tahliye edilmesi lazım. Mahkeme sonra ne karar verecekse versin, çünkü o mahkemenin vereceği kararın daha sonra bir denetim mekanizması var" demişti. 

TIKLAYINIZ - Bülent Arınç da yargıya isyan etti: Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!

 

ETİKETLER

meral akşenerakşeneriyi partilidergenel başkanerdoğan

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Ocak 2020

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında korkutan tablo

Sazlıdere Barajı'nda temizlik çalışması

Whatsapp'ın yeni gizlilik ilkelerine ilişkin uzman yorumu: "Kısacası her şey üçüncü taraf şahıslarla paylaşılabilecek!"

"Meke Gölü’nün eski haline dönmesi zor"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Türkiye'nin 'Endişeyle takip ediyoruz' açıklaması, CNN muhabiri Ward'ı 'şaşırttı': Bu...

"Tayyipçiyim" diyerek isyan eden çiftçi: "Çocuklarıma bir koli yumurta alacak...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HaberTürk yazarı Yılman: Sinovac aşısının mevcut durumda sadece Türkiye’de değil...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması...

Boğaziçi mezunu yazar ve sanatçılardan ortak bildiri: Akademik yöneticiler atamayla...

Bilal Göregen: İmamoğlu ile video çektiğim için tepki aldım...

Göçük altında kalan kardeşleri kurtarmaya giden AFAD ekibi yolda 'namaz...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Türkiye'nin 'Endişeyle takip ediyoruz' açıklaması, CNN muhabiri Ward'ı 'şaşırttı': Bu...

"Tayyipçiyim" diyerek isyan eden çiftçi: "Çocuklarıma bir koli yumurta alacak...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24