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Akşener "En iyi ihtimal Türkiye'mizden herkesi selamlıyorum" dedikten sonra stüdyoda kahkahalar...

O anlarda gazeteciler ve Akşener kahkahalar attı

02 Mayıs 2021 11:51

Habertürk TV'de Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Veyis Ateş ve Serap Belet'in sorularını yanıtlayan İyi Parti lideri Meral Akşener programında başında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulunarak "En iyi ihtimal Türkiye'mizden herkesi selamlıyorum" dedi. O anlarda gazeteciler ve Akşener kahkahalar attı. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da geçtiğimiz cuma namazı sonrasında bir gazetecinin  "Tam kapanma döneminde İstanbul'da mısınız?" sorusuna "Yani daha henüz kesin kararımı vermedim ama buralardayım. En kötü ihtimalle Türkiye'deyim" yanıtını vermişti. 

Habertürk TV'de Akşener de Erdoğan'ın bu sözlerine göndermede bulunarak "En iyi ihtimal Türkiye'mizden herkesi selamlıyorum" diye konuştu. Muharrem Sarıkaya, Akşener'e "Biz anladık efendim" dedi. O anlarda gazeteciler ve Akşener kahkahalar attı. 
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