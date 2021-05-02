Akşener "En iyi ihtimal Türkiye'mizden herkesi selamlıyorum" dedikten sonra stüdyoda kahkahalar...

Habertürk TV'de Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Veyis Ateş ve Serap Belet'in sorularını yanıtlayan İyi Parti lideri Meral Akşener programında başında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulunarak "En iyi ihtimal Türkiye'mizden herkesi selamlıyorum" dedi. O anlarda gazeteciler ve Akşener kahkahalar attı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da geçtiğimiz cuma namazı sonrasında bir gazetecinin "Tam kapanma döneminde İstanbul'da mısınız?" sorusuna "Yani daha henüz kesin kararımı vermedim ama buralardayım. En kötü ihtimalle Türkiye'deyim" yanıtını vermişti.