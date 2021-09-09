Akşener'e dert yanan genç: Yurt yazıyoruz, çıkmıyor, neymiş; gençlik üyesi olacaksın o partinin çıkacak

Edirne Havsa'da bir genç Akşener'e "Okul açıldı, üniversiteler. Yurt yazıyoruz, çıkmıyor. Neymiş yani gençlik üyesi olacaksın o partinin çıkacak. Yurt yazıyorum çıkmıyor. Kredi yazıyoruz burs istiyoruz, bir de geri ödeyeceğim" diye dert yandı.

Başka bir vatandaş da çocukların okul masraflarından dert yanarken bir besici de "Bizim meslekte komple batık köylü. Rica ederiyorum önce köylü, üretim olmadan hiçbir şey olmaz" dedi.

Akşener o anları, "Havzalı kardeşlerim geçim derdiyle boğuşuyor. Sayın Erdoğan ise 5 müteahhidinin cebini doldurmakla uğraşıyor. Ülkemizde ciddi bir devlet krizi var. Bu krizi, biz çözeceğiz" notuyla paylaştı.