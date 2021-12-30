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Akşener’den yeni yıl mesajı: İyi bir dilek tut Türkiye’m

"Adil, bereketli, çevreci ve huzurlu yarınlara uyanmak için 'İyi Bir Dilek Tut' Türkiye'm!”

30 Aralık 2021 21:25

Partisinin yeni yıl videosunu paylaşan İyi Parti lideri Meral Akşener, "Adil, bereketli, çevreci ve huzurlu yarınlara uyanmak için 'İyi Bir Dilek Tut' Türkiye'm!” mesajına yer verdi.

İyi Parti, yeni yıl için yayınladığı tanıtım videosunda bir dedenin torunuyla konuşmasını sahneledi. Tanıtım filminde “Ne olacak bu memleketin hali?” diyen dede, torunundan “Gelecekte de böyle mi olacak?” sorusu alması üzerine “Her şey iyileşecek yavrum” yanıtı veriyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise videoyu, “Adil, bereketli, çevreci ve huzurlu yarınlara uyanmak için ‘İyi Bir Dilek Tut’ Türkiye’m!” ifadeleriyle paylaştı.

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