Akşener'den "Salon lebalep dolu" diyen Erdoğan'a: Senin adına utanmaktan bıktık

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Rize kongresinde kullandığı "Bakın bir kongre yapıyoruz, salgının olduğu günlerde, salon lebalep dolu" sözleri için "Virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarımızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Biz senin adına utanmaktan bıktık" dedi.

Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'a şu ifadelerle tepki gösterdi;

"Bizlerin yüreği yanarken kongre heyecanlarına tam gaz devam eden Sayın Erdoğan'ın o ibretlik sözünü tekrar hatırlatmak isterim... 'Bakın bir kongre yapıyoruz, salgının olduğu günlerde, salon lebalep dolu.' Virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarımızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Sen memnunsun da milyonlarca esnafımızın, vatandaşın günahı ne? Dükkânının kapısını açtırmayıp, açlığa mahkum ettiğiniz esnafı, çalışanları kongre salonlarını lebalep doldurarak mı doyuracaksınız? Biz senin adına utanmaktan bıktık."