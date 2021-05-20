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Akşener'den "PKK'yla işbirliği yapan, burada ne işiniz var?" diyen kadına yanıt

"Megri megri'yi ben mi söyledim? Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi okuttum? Haydi oradan"

20 Mayıs 2021 14:54

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaştı. O anlarda bir kadın, Akşener'e "PKK'yla işbirliği yapan, burada ne işiniz var sizin?" diye sordu. Gelen tepki üzerine "PKK ile işbirliği yapmıyor mu bu, CHP'yle iş birliği yapmıyor mu bu? Açıklama yapar mısınız?" diye sorusunu yineleyen kadına Akşener'in yanıtı şöyle oldu:

"Yapmıyorum kardeşim, bak ezan okunuyor. Nasıl bir iftira? Sizi Allah'a havale ediyorum. Ayıp, ayıp be. Megri megri'yi ben mi söyledim? Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi okuttum? Haydi oradan."

Polis araya girerek gerginliği önlerken, esnaf ziyaretini iptal eden Akşener ilçe merkezinden ayrıldı.   

 

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