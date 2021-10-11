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Akşener: Ülkemiz Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının elinde psikiyatrik bir iktidar anlayışıyla yönetiliyor

"Adeta Guguk Kuşu filmini yaşıyoruz"

11 Ekim 2021 19:10

İyi Parti lideri Meral Akşener, partisinin 6 Ekim Çarşamba günkü grup toplantısında yaptığı konuşmasından "Ülkemiz Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının elinde psikiyatrik bir iktidar anlayışıyla yönetiliyor. Adeta Guguk Kuşu filmini yaşıyoruz" dediği anları paylaştı. 

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Akşener, "Ülkemiz Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının elinde psikiyatrik bir iktidar anlayışıyla yönetiliyor. Adeta Guguk Kuşu filmini yaşıyoruz. Sayın Erdoğan Hemşire Ratched, Bakanları zorba hasta bakıcılar, Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi de milletimize giydirilen deli gömleği..." notunu düştü. 

TIKLAYIN - Akşener: Cumhur İttifakı’nın Erdoğan yerine kendine acilen çok daha güçlü bir aday bulması gerekiyor

akşenererdoğan

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