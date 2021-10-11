İyi Parti lideri Meral Akşener, partisinin 6 Ekim Çarşamba günkü grup toplantısında yaptığı konuşmasından "Ülkemiz Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının elinde psikiyatrik bir iktidar anlayışıyla yönetiliyor. Adeta Guguk Kuşu filmini yaşıyoruz" dediği anları paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Akşener, "Ülkemiz Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının elinde psikiyatrik bir iktidar anlayışıyla yönetiliyor. Adeta Guguk Kuşu filmini yaşıyoruz. Sayın Erdoğan Hemşire Ratched, Bakanları zorba hasta bakıcılar, Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi de milletimize giydirilen deli gömleği..." notunu düştü.

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