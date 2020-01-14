Akşener'den Erdoğan'a: Bu ergen sinirinden ne zaman kurtulacaksın?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "18 yıl geçti sen bu diplomasiyi ne zaman öğreneceksin, bu ergen sinirinden ne zaman kurtulacaksın?" diyerek tepki gösterdi.

"Mehmetçiğimizi Libya çöllerindeki iç savaşa göndermeye 'hayır' dedik. 'Taraf olmadan bu anlaşma korunabilir' dedik. Dinletemedik. 'Devlet işlerinden anlamamakla' itham edildik" diyen akşener, "8 Ocak’ta Putin geldi bir de baktık ki kendi milletini dinlemeyen Erdoğan’ın dostu Putin iki dakikada ikna edivermiş. Teröristle müzakere mi olur diyen Sayın Erdoğan Putin söyleyince anında ikna oldu. Kendi ülkesini dinlemeyen biri bir gün ABD’den ertesi gün Rusya’dan gelenlerin dediklerini anında anlıyor" ifadelerini kullandı.

Akşener, Erdoğan'a "Senin görevin ülkelere trip atmak değil Sayın Erdoğan. Attığın her tripte binlerce insan ekmeğinden oluyor farkında mısın? Senin görevin başa kim gelirse gelsin o ülke ile ilişkileri geliştirmek ticareti büyütmektir. 18 yıl geçti sen bu diplomasiyi ne zaman öğreneceksin, bu ergen sinirinden ne zaman kurtulacaksın?" sözleriyle tepki gösterdi.

Akşener, "Türkiye, milli menfaatleri için her yere asker gönderebilir. Ben barış için asker gönderilmesine karşı değilim. Benim karşı olduğum bunun diplomasiye karşı olmasındandır. 'Ey darbeci sen kimsin?' diyerek asker gönderilmez. Sanırsın bölge demokrasinin beşiği. O ülkenin iç işlerinden sana ne? Suriye ile kanlı bıçaklı, Amerikan şirketlerinin Suriye'de inşaat için 700 milyon dolar harcayacağını biliyor musun?" sözlerini kullandı.