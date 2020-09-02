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Akşener'den, AKP'den 'icazet' almadığı için işten çıkarıldığını söyleyen işçiye: "Saray sistemine, gerekirse bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğim"

Akşener, Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde esnaf ziyaretleri yaptı

02 Eylül 2020 10:01

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya’nın Hisarcık ilçesindeydi. Burada esnaf ziyaretleri yapan Akşener vatandaşı dinledi, Hisarcıklılarla sohbet etti.

Akşener’in gezisi sırasında konuştuğu 46 yaşındaki Ramazan Yılmaz, Akşener’e Etibank’a bağlı Etibor İşletmelerinde şoför olarak işe girdiğini, ancak AKP İlçe Başkanlığı’ndan icazet almadığı için 2 hafta sonra işten çıkarıldığını anlattı. AKP yöneticilerinin partiye üye olmadığı için derdini dinlemediğini söyleyen Yılmaz, mağdur olduğunu ifade etti.Yılmaz "AK Parti İlçe Başkanlığı'ndan icazet alamadığım için işşiz kaldım" dedi.

Akşener ise, “Böyle bir haksızlık olur mu?” dedi ve Yılmaz’ın mağduriyetinin giderilmesi için Cumhurbaşkanlığı ile görüşeceğini, konunun takipçisi olacağını söyledi. 

 

Kaynak: Anka Haber Ajansı

 

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