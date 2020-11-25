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Akşener'den 25 Kasım videosu: Kadına şiddeti normalleştiren bu kirli zihniyetle mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz

Videoda, kadınlara yönelik fiziksel şiddetin yanında dijital, ekonomik, cinsel, duygusal şiddete de dikkat çekildi

25 Kasım 2020 14:24

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 25 Kasım dolayısıyla paylaştığı videoya "Kadınlarımızın, Aile içerisinde veya sosyal hayatında hiçbir şiddet türüne maruz kalmadığı bir Türkiye için; Kadına şiddeti normalleştiren bu kirli zihniyetle mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz" notunu düştü. 

'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' denilen videoda, "Sadece ocak ayından itibaren 225 kadın cinayeti işlendi" ifadelerine yer verildi ve kadınlara yönelik fiziksel şiddetin yanında dijital, ekonomik, cinsel, duygusal şiddetin varlığına da dikkat çekildi. 

 

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