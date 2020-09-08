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Akşener bir emekliyle diyaloğunu paylaştı: Bu şartları reva gören iktidar biraz olsun utanıyor mu?

Akşener, bir emekliyle arasında geçen diyaloğu paylaştı

08 Eylül 2020 17:47

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretleri sırasında bir emekliyle arasında geçen diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı. Aylık 2 bin TL maaş aldığını ve bunun 800 lirasının kiraya, 400 lirasının ise faturalara gittiğini belirten vatandaş, “Bununla nasıl evime bakacağım?” diye dert yandı. Akşener ise paylaşımında, “Emekliye bu şartları reva gören iktidar biraz olsun utanıyor mu? Görüyoruz ki utanmıyor” ifadelerini kullandı.

Esnafın sorunlarını kamuoyuna ve Meclis'e taşımak amacıyla yurt genelinde ziyaretler gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir ziyareti sırasında kendisine derdini anlatan emekli vatandaş ile arasında geçen diyalogu sosyal medya hesabından paylaştı.

Emekli vatandaş Akşener'in yanına gelerek, “Ya ben 2 milyar (2 bin lira) maaş alıyorum. 800 milyon (800 lira) kira parası veriyorum. 400 milyon (400 lira) şu anda fatura ödedim. 2 bin lira maaş alıyorum. Bununla nasıl evime bakacağım? Ben Türkiye'ye lider isterim. Başarı, bir işçi, emekli ve bu dövizi yıkmasını isterim. Döviz ülkemizi öldürüyor. O kalkıyor emekli 2 bin lira maaş alıyor ya. İnsaf ya. İnsanlara Allah yardım etsin. Dünya ekonomi savaşına gidiyor. Ama Allah bize yardım etsin” şeklinde konuştu.

4 tane çocuğu olduğunu ve birisinin yüzde 85 engelli olmasına rağmen engelli maaşının kesildiğini söyleyen vatandaş, “Kestiler, vermediler. Kim kime darbe vurursa… Bir cihaz bozuldu, geldim 500 bin lira. Şu kafa cihazı var ya (eliyle göstererek) 500 bin lira istediler, iki tane var. Yani böyle ekonomik, vergi, döviz, her şeyden… Bunu ele almaları lazım Meclis'te” dedi.

Vatandaş, Akşener'in “Et alabiliyor musun evine?” sorusuna ise “Vallahi evimize bakamıyoruz bu parayla. Çoluk çocuğumuz şikayetçi oluyor. Bir kilo et 80 milyon (80 lira), Peki bu halk nasıl geçiniyor? Ben bu parayla nasıl evime bakacağım?” şeklinde yanıt verdi.

Akşener bu anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, “Gelin birlikte hesaplayalım… 2 bin TL maaş alan emeklimiz; 800 lira kira, 400 lira faturalar ödüyor. Kalan 800 TL ile ayın kalanını nasıl geçirsin? Emekliye bu şartları reva gören iktidar biraz olsun utanıyor mu? Görüyoruz ki utanmıyor” açıklamasında bulundu.

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