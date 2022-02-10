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Akşener, Babacan dönemini de eleştirdi, Babacan yanıt verdi: Türkiye'nin geçmişte yaşadığı iyi de kötü tecrübelerden de istifade etmesi lazım

10 Şubat 2022 14:05

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugünkü konuşmasında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da Ekonomi Bakanı olduğu döneme de atıfta bulunarak, "2003-2020 arasındaki dönemde yani AK Parti’nin devri iktidarında Türkiye dikkate değer bir büyüme hikâyesi yazamadı" eleştirisini yaptı. 

Akşener, İyi Parti Kalkınma Kongresi'nde, "İçerisinde bulunduğumuz ekonomik enkazın tek sebebi, yalnızca son dönemde izlenen politikalarda değil, 2003-2020 arasındaki dönemde yani AK Parti’nin devri iktidarında Türkiye dikkate değer bir büyüme hikâyesi yazamadı." dedi. 

Aynı saatlerde "Ekonomi ve Finans Politikaları Eylem Planı'nı açıklayan Ali Babacan gazeteci Sema Kızılarslan'ın sorusu üzerine Akşener'e "Türkiye'nin geçmişte yaşadığı iyi tecrübelerden de kötü tecrübelerden de  istifade etmesi lazım. Her dön"emin artıları vardır, eksileri vardır, ders almak lazım, geleceği doğru öyle bakmak lazım." yanıtını verdi. 

 

 

 

 

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