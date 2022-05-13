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'Akrabam' diyerek evine aldığı sütçü ile birlikte oldu, ilişkiden doğan çocuğu eşinin nüfusuna kaydettirdi

İkili karşılıklı suçlamalarda bulunurken çocuğun ise devlet yurdunda kaldığı öğrenildi

13 Mayıs 2022 09:11

Fulya Öztürk'ün sunduğu Fulya ile Umudun Olsun programına konuk olan Berkan isimli vatandaş, eşinin 'akrabam' diye tanıtarak eve çağırdığı sevgilisi ile yüzleşince stüdyoda gergin anlar yaşandı. 

Eşi Mihriban'ın uzaktan akrabası olarak tanıttığı Ferhat'ın bir süre kendilerinde kalması için yanına çağırdığını söyleyen Berkan, ikilinin hareketlerinden şüphelenip olayı biraz araştırınca Ferhat'ın, eşi Mihriban'ın akrabası değil sevgilisi olduğunu öğrendiğini söyledi. 

Eşiyle evlendikten sonra çocuk sahibi olduğunu söyleyen Berkan, daha sonra çocuğun kendisinden değil, Fethat'tan olduğunu öğrendiğini anlattı. 

Canlı yayına bağlanan Ferhat ise, daha önce sütçülük yaptığını, Mihriban ile mahallede süt satarken tanıştığını ve daha sonra birlikte olduklarını iddia etti. 

4 ay boyunca Ferhat ile kaçan eşi ve çocuğundan haber alamayan Berkan, savcılığa başvurmasının ardından Mihriban'ın kendisine ulaşarak barışma teklif ettiğini söyledi. 

Ferhat ise Mihriban'a ve çocuğa sahip çıkacağını ifade ederek, Berkan ile Mihriban'ın boşanma davasının sonuçlanmasının beklediğini söyledi. 

İkili karşılıklı suçlamalarda bulunurken çocuğun ise devlet yurdunda kaldığı öğrenildi. 

 

Fulya ile Umudun OlsunBerkan'Akrabam' diyerek evine aldığı sütçü ile birlikte oldu

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