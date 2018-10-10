AKP'li Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı çoktan başladı

AKP Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, 3'üncü dünya savaşının başladığını ifade ederek, "3'üncü dünya savaşı, 2'nci Dünya Savaşı'nın aksine, önce ekonomik olarak ve arkasından siyasi olarak gelişebilecek gibi görünüyor. Bu dönemde ne yazık ki Türkiye'nin üzerine düşen payı fazlasıyla alacağı görülüyor. Önümüzdeki dönemde ekonomik savaşların etkileneceği bölgelerden birisiyiz. Belki de etkilenecek ülkelerin başında gelenlerden birisiyiz" dedi. AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise sempozyumda yaptığı konuşmada, dünyada sadece ekonomik ve siyasi çatışmaların yaşanmadığını dile getirerek, "Bugün dünyada sadece ekonomik ve siyasi çatışmalar yaşanmıyor. Ya da çatışmalar, dünyanın bir tek bölgesinde yaşanmıyor. Dünyanın her yerinde büyük altüstleri yaşıyoruz ve dünya ekonomisinin de, siyasetin de ve hatta toplumsal yapıların da yeniden dizayn edildiği bir dönemde geçiyoruz. Büyük resmi görerek, dünyada olup biteni anlamak zorundayız. Bugün dünya yeniden gerilimlerin, çatışmaların, karşılıklı kutuplaşmanını eşiğine geldi. 1990 yılı sürecinde küresel barış arayışları ne yazık ki şimdilik rafa kaldırılmış görünüyor. Dünya sisteminin, bütün kurum ve kuruluşlarının foksiyonsuz hale geldiği bir dönemdeyiz" dedi.