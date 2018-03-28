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AKP'li Miroğlu: HDP'ye ve Demirtaş'a bedel ödeten sistem değil, PKK

28 Mart 2018 14:07

AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılanması hakkında "Siyasette her şeyin bir bedeli vardır. Ancak bugün HDP'ye ve Demirtaş'a bedel ödeten sistem değil, PKK" dedi. CNN Türk'te Şirin Payzın'ın 'Ne Oluyor' programına konuk olan Miroğlu, Payzın'ın "Selahattin Demirtaş ve tutuklu HDP'liler tutuksuz yargılansa daha doğru olmaz mı?" sorusuna yanıt verdi. Kendisinin de 12 Eylül yargılamaları sırasında 'Burada bizim bir suçumuz yok. Kürt olduğumuz için yargılanıyoruz' dediği için dava arkadaşlarından 4 yıl daha fazla hapis yattığını söyleyen Miroğlu "Siyasette her şeyin bir bedeli var" diye konuştu.

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