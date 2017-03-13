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AKP'li Kocabıyık'tan Almanya ve Hollanda'ya teşekkür: Evet oylarına 2 puan katkı yaptılar

13 Mart 2017 14:51

AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Almanya ve Hollanda ile yaşanan krizi "Almanya'ya Hollanda'ya hep kızmayalım. Belki azıcık teşekkür de etmeliyiz. Evet oylarına en az iki puan katkı yaptılar" diyerek değerlendirdi. A Haber'de bir canlı yayın programına katılan AKP'li Kocabıyık şöyle konuştu: "Bu Almanlara Hollandalılara kızmayalım, belki azıcık teşekkür de etmemiz gerekiyor. Bizim evet oylarına en az iki puan katkı yaptılar böylece. Buna emin olabilirseniz.Bir eski emekli siyasi danışman olarak danışman ve araştırmacı olarak size katiyetle söyleyebilirim ki hem Avrupa'daki vatandaşlarımızın oylarında belirli hatırı sayılır bir artışa sebep olacak hem de asıl Türkiye'nin içerisinde hem kararsız hem de hatta bir miktar hayırcı seçmenin çok ciddi şekilde etkilenmesine yol olacak bu olaylar."

ETİKETLER

AKPİzmirHüseyin KocabıyıkAlmanyaHollandadiplomatik kriz

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